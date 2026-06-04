El partido político Somos Perú marcó distancia de la participación de George Forsyth en la reunión que sostuvo un grupo de excandidatos presidenciales con Roberto Sánchez. A través de un pronunciamiento, la agrupación señaló que cualquier respaldo expresado por el exburgomaestre corresponde “a título personal y no representan el sentir del Partido Democrático Somos Perú”.

“Se informa a la opinión pública que las opiniones vertidas y/o el respaldo que pudiera efectuar a algún candidato en esta segunda vuelta de elecciones presidenciales el militante George Forsyth son a título personal y no representante el sentir del Partido Democrático Somos Perú”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la agrupación reiteró que ningún militante “está autorizado por el Comité Ejecutivo Nacional para suscribir alianzas o hablar en nombre del partido” y que dicha acción “puede ser considerado como falta grave”, conforme a lo establecido en sus normas internas.

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Del mismo modo, señalaron que la organización atraviesa “en un proceso de reestructuración interna” y, en ese marco, instaron a sus militantes “a emitir un voto consciente, luego de haber evaluados a los dos candidatos presidenciales”.

Cabe recordar que este jueves, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ofreció una conferencia de prensa acompañado por los excandidatos Alfonso López Chau, Ricardo Belmont y George Forsyth, quienes anunciaron públicamente su respaldo a su candidatura en la segunda vuelta electoral.

Forsyth afirmó que su respaldo responde a los principios que ha defendido a lo largo del proceso electoral. El exalcalde de La Victoria recordó que, durante el debate de la primera vuelta, advirtió a los electores a “que no voten por el pacto mafioso”.

“En el debate dije que no voten por el pacto mafioso. Por eso estoy aquí. No quiero ver más copamiento en las instituciones por parte del fujimorismo”, expresó Forsyth.

Por su lado, Roberto Sánchez aseguró que respetará y acatará los resultados que arrojen las urnas en la segunda vuelta del próximo 7 de junio. Asimismo, exhortó a Keiko Fujimori a asumir el mismo compromiso con el veredicto de los organismos electorales.

“Nosotros estamos en condiciones, y lo decimos, de aceptar los resultados electorales. Y lo reafirmamos. Más bien exhortamos a la señora Keiko que no tenga mensaje dubitativo y sea clara respecto a este proceso electoral, o es que va nuevamente a levantar la tesis del fraude”, enfatizó Sánchez.

🚨A la opinión pública pic.twitter.com/3AHCO2fP4b — Partido Somos Perú (@SomosPeruOf) June 4, 2026