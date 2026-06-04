La controversia por el cierre de campaña de Juntos por el Perú motivó un pronunciamiento del alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, quien explicó en una conferencia de prensa que la negativa inicial para realizar el acto en el Centro Histórico se debió a las normas de intangibilidad que regulan esa zona de la ciudad.

Según indicó la autoridad edil, mantuvo comunicación directa con el candidato presidencial Roberto Sánchez para facilitar la realización del mitin en la avenida de la Peruanidad, espacio que no está sujeto a las mismas restricciones.

Además, señaló que la organización política cumplió con los trámites requeridos y obtuvo la autorización correspondiente.

“Yo mismo hablé con el señor Roberto Sánchez y se le ha dado todas las facilidades para que puedan celebrar su mitin en la avenida de la Peruanidad porque precisamente en ese sector no tenemos las limitaciones de la intangibilidad”, explicó Reggiardo.

Durante su intervención, Reggiardo también se refirió a la resolución del Quinto Juzgado Constitucional que declaró improcedente la medida cautelar que buscaba suspender la segunda vuelta electoral. Al respecto, afirmó que respetará la decisión judicial y confirmó que acudirá a votar este domingo 7 de junio.