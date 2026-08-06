Pago de deuda social 2026: UGEL Arequipa Sur solicita documentos a docentes con enfermedad terminal

La UGEL Arequipa Sur informó que los docentes beneficiarios de la deuda social 2026 que padezcan una enfermedad terminal o una enfermedad en estado avanzado deberán presentar documentación que acredite su condición para acceder al proceso de pago.

Los interesados deberán entregar un informe médico emitido por el médico tratante, el cual también deberá contar con la firma del director, encargado o jefe del establecimiento de salud del Ministerio de Salud o de EsSalud donde reciben atención.

Además, el documento deberá precisar si el paciente presenta una enfermedad terminal o en estado avanzado. Como sustento, también será obligatorio adjuntar la historia clínica.

La recepción de la documentación se realizará hasta el viernes 25 de septiembre de 2026 en la mesa de partes de la UGEL Arequipa Sur.

La entidad también precisó que el grupo de beneficiarios de la deuda social está conformado por quienes ya figuraban en el listado al 31 de diciembre de 2025. A este padrón se incorporarán los docentes que cuenten con un requerimiento de pago presentado hasta esa misma fecha, siempre que dicha información pueda ser verificada en el aplicativo correspondiente.

La UGEL Arequipa Sur exhortó a los beneficiarios que se encuentren en esta situación a presentar la documentación dentro del plazo establecido para evitar inconvenientes durante el proceso de evaluación y pago.