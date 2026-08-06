Baruj Ocharán y Fiorella Castillo, quienes recientemente dejaron de formar parte de La Bella Luz, decidieron contar públicamente las situaciones que, según su testimonio, habrían vivido dentro de la agrupación.

Fiorella Castillo relató que habría recibido llamadas y comportamientos que consideró inapropiados por parte de César Sánchez Chavesta.

“Llamadas también, provocando, cosas te decía... o te miraba feo, te miraba provocativamente, era asqueroso”, manifestó la cantante.

Baruj Ocharán sostuvo que Sánchez la habría condicionado a Fiorella para iniciar una relación sentimental a cambio de darle un tema propio.

“Lo que yo sé es que le tocaba la pierna. Tuve que secarle las lágrimas a Fiorella porque sentía mucha repugnancia”, expresó.

También contó que estas situaciones se habrían producido durante los ensayos.