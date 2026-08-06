La Gerencia Regional de Educación de Arequipa a través de un oficio múltiple dispuso que los directores de las instituciones educativas verifiquen y actualicen el registro de matrículas de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), debido a que esta información será utilizada para determinar la necesidad o el excedente de plazas de docentes y auxiliares.

La medida forma parte del proceso de racionalización establecido en la resolución viceministerial que regula este procedimiento en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Con base en la cantidad de alumnos registrados oficialmente, se evaluará la distribución del personal en las instituciones educativas.

Oficio Múltiple de la Gerencia Regional de Educación (Fuente: UGEL Caylloma)

A través de un oficio múltiple enviado a las diez UGEL de la región, la Gerencia Regional de Educación también dispuso la conformación de la Comisión de Racionalización en cada institución educativa.

Esta comisión estará presidida por el director del colegio e integrada, además, por dos representantes elegidos democráticamente por los docentes de la institución. El grupo será el encargado de participar en el proceso de evaluación y racionalización de las plazas docentes y de auxiliares.

La Gerencia Regional de Educación señaló que el registro correcto y oportuno de las matrículas en el SIAGIE es fundamental, ya que constituye la fuente oficial de información para definir la asignación del personal en las instituciones educativas de Arequipa.