La investigación se originó a partir de una denuncia presentada ante la Policía el 19 de julio de 2026, luego de que conductores de la empresa de transportes Translima reportaran presuntas amenazas de la banda denominada ‘Los Conquistadores Reales’.

De acuerdo con la Fiscalía, los investigados habrían exigido a los transportistas el pago de 75 soles diarios para circular por la avenida Bertello.

Según la acusación fiscal, R. M. y J. S. se desplazaban en motocicletas y habrían seguido a uno de los conductores hasta la zona de Oquendo, donde lo interceptaron y exhibieron armas de fuego para intimidarlo.

Tras las diligencias policiales, los agentes ubicaron un inmueble en la urbanización Las Casuarinas que sería utilizado como presunta base de operaciones y detuvieron allí a los tres investigados.

Durante el registro del departamento, la Policía encontró un revólver abastecido, un teléfono cuya línea habría sido utilizada para realizar las extorsiones, artefactos explosivos y otras especies consideradas de interés para la investigación.