Un hombre de 47 años fue detenido por la Policía tras ser acusado de presuntamente grabar a una mujer sin su consentimiento, cuando ella se encontraba en los servicios higiénicos de un establecimiento del distrito de Cayma, en Arequipa.

La intervención se realizó luego de que la víctima solicitó la presencia policial. Tras recibir la alerta, agentes de la Comisaría de Cayma acudieron al establecimiento y procedieron con la intervención del sospechoso.

La mujer denunció que el hombre habría registrado imágenes mientras ella permanecía en el baño de un local comercial. Durante las diligencias, los efectivos incautaron dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a pericias como parte de la investigación para obtener las pruebas o desmentir la denunicia.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que dispuso el inicio de las diligencias preliminares para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del detenido, quien es investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor.