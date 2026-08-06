La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados realizará este viernes 7 de agosto su sesión de instalación correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, de acuerdo con la agenda oficial del Congreso de la República.

La reunión está programada para las 9:00 a. m. en la sala Martha Hildebrandt Treviño, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, donde los integrantes del grupo parlamentario iniciarán formalmente sus funciones.

Elegirán a la Mesa Directiva de la comisión

Según la agenda parlamentaria, durante la sesión se procederá a la elección de los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Ética entre sus seis miembros.

Asimismo, la coordinación de la sesión de instalación estará a cargo del diputado Javier Cipriani Thorne, representante de Renovación Popular.

Composición de la Comisión de Ética

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria, que quedó integrada por los siguientes legisladores:

Mery Infantes (Fuerza Popular).

(Fuerza Popular). Jessica Sadith Pérez Quispe (Juntos por el Perú).

(Juntos por el Perú). Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno).

(Partido del Buen Gobierno). Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular).

(Renovación Popular). Heber López (Partido Cívico Obras).

(Partido Cívico Obras). Harvey Colchado (Ahora Nación).

Inicialmente, la bancada de Juntos por el Perú solicitó reemplazar al diputado César Tito Rojas por Azucena Isla Rojas. Sin embargo, posteriormente, el vocero de la agrupación, Ernesto Zunini, pidió reconsiderar esa propuesta para designar finalmente a Jessica Sadith Pérez Quispe, planteamiento que fue aprobado antes de la votación en el Pleno.

¿Cuál es la función de la Comisión de Ética?

La Comisión de Ética Parlamentaria tiene como principal función supervisar la conducta de los integrantes de la Cámara de Diputados y velar por el cumplimiento de los principios, deberes y normas éticas inherentes a la función parlamentaria.

Además, el Pleno también aprobó el número de integrantes de las 16 comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. La propuesta recibió 111 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención.