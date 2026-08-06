Ayer venció el plazo para renunciar a una candidatura a alcalde provincial o distrital de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM2026).

Sin embargo, según informó el Instituto Aklla, 131 alcaldes que postularon a sus cargos en 2022, ahora figuran como primer regidor en las listas de este proceso.

De este grupo, 51 pasarían a liderar las listas tras las renuncias de sus candidatos originales a ocupar el sillón municipal.

Local

Lima Metropolitana concentra seis de estos casos: uno provincial y cinco distritales.

El más flagrante es el de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, que intenta regresar a la Municipalidad Metropolitana de Lima como alcalde tras la salida de Luis Rubio Idrogo.

Otro caso es el aún alcalde de Lurín, Juan Marticorena, quien asume la candidatura a su distrito por Alianza para el Progreso, al renunciar Walter Valeriano.

Asimismo, el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga Ramírez, asumiría la candidatura para su jurisdicción con Somos Perú luego del retiro de Felicita Rodríguez.

Estos tres casos ya registran la aceptación de la renuncia por parte del Jurado Electoral Especial (JEE).

No obstante, los otros tres casos limeños todavía no reciben pronunciamiento al cierre de esta edición.

Por ejemplo, en San Miguel, Eduardo Bless, de Avanza País, espera la aceptación de la renuncia de Karin García.

Asimismo, en San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, del Partido Democrático Somos Perú, aguarda que se acepte la renuncia de César Usquiano.

En El Agustino, Richard Soria, de Podemos Perú, espera la luz verde a la renuncia de Liborio Soria.

Panorama

Los 51 casos se distribuyen en 40 postulaciones distritales y 11 provinciales.

En el primer grupo, Lima concentra siete casos, seguida de San Martín (6), La Libertad (5) y Áncash (4).

Ica registra tres, mientras que Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Junín y Lambayeque suman dos cada uno. Amazonas, Cajamarca, Cusco y Puno completan la relación con un caso por región.

En las alcaldías provinciales, San Martín lidera con tres postulaciones; Lima y La Libertad registran dos cada una; y Amazonas, Áncash, Arequipa, Loreto y Piura presentan un caso, respectivamente.

Análisis

La abogada especialista en derecho electoral, Silvia Guevara, explicó a Correo esta figura no responde a un vacío legal.

“Para mí no existe un vacío jurídico. Para mí lo que existe es un abuso del derecho”, indicó.

Para Guevara, esta ola de renuncias en las listas municipales es un modus operandi.

“Lo que denotan las renuncias de las cabezas de lista realmente es una clara intención de evadir y de incumplir con la prohibición constitucional”, intuye.

La experta sostuvo que los entes facultados para corregir este escenario son el Congreso, legislando por una reforma electoral, y el JNE, presentando propuestas de mejoras e iniciativas legislativas.

“En el caso que eso no se llegue a dar y no se apruebe ningún cambio, el Jurado tendrá que tomar acción a través de un acuerdo plenario, sentando por lo menos, como mínimo, criterios que deben ser considerados para la renuncia o el retiro de una candidatura”, indicó.