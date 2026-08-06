La provincia de Caravelí vivió ayer una trágica jornada marcada por dos graves accidentes de tránsito ocurridos en horas de la mañana. El primero dejó dos personas fallecidas y dos heridas de gravedad en la vía de penetración hacia el distrito de Atico, mientras que el segundo terminó con cuatro viviendas destruidas, además de un automóvil y una cuatrimoto dañados, luego del despiste de un tráiler en el distrito de Cháparra.

El accidente más grave ocurrió alrededor de las 03:00 horas en el kilómetro 32 de la carretera de penetración hacia Atico. Una camioneta blanca con placa AVP-700 se despistó y se estrelló violentamente contra un cerro. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron el vehículo fuera de la vía y a cuatro ocupantes dispersos entre una cuneta y el terreno contiguo al cerro.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía, uno de los hombres falleció en el lugar del accidente, mientras que los otros tres, aún con vida, fueron auxiliados y trasladados al Centro de Salud de Atico. Sin embargo, uno de ellos murió mientras recibía atención médica, elevando a dos el número de víctimas mortales. Los otros dos permanecen internados en el establecimiento de salud en estado crítico.

Los efectivos de la Comisaría PNP de Atico viajaron a la zona del siniestro y asumieron las investigaciones para determinar las causas del despiste y establecer la identidad de los ocupantes de la camioneta. Hasta el cierre de esta edición, las víctimas aún no habían sido identificadas; mientras tanto, las diligencias continúan en la zona.

Los cuerpos de las personas fallecidas fueron internados en la morgue y los heridos permanecen en el centro de salud y podrían ser derivados al hospital de Camaná o a la ciudad de Arequipa.

DESPISTE DE TRÁILER

Horas después, cerca de las 9:30 de la mañana, otro accidente se registró en el kilómetro 653 de la Carretera Panamericana Sur, a la altura del anexo Puerto Viejo, en el distrito de Cháparra, provincia de Caravelí.

El tráiler con matrícula AXX-703, que cubría la ruta Arequipa-Lima, se salió de la vía y terminó impactando contra cuatro viviendas precarias de madera y techo de calamina.

El pesado vehículo, conducido por Juan Carlos Cóndor Meza (63), también ocasionó daños severos a un automóvil con placa VBE-406 y a una cuatrimoto sin matrícula que se encontraban en el lugar. La magnitud del impacto provocó cuantiosas pérdidas materiales y una menor herida que fue llevada al centro de salud de Chala.

Vecinos del anexo Puerto Viejo informaron a la Policía que una menor de edad resultó herida a consecuencia del accidente y fue evacuada al centro de salud de Chala para recibir atención médica.

La Policía Nacional comenzó las investigaciones para esclarecer las circunstancias de ambos accidentes, que en menos de siete horas dejaron un saldo de dos fallecidos, tres heridos y cuantiosos daños materiales en la provincia de Caravelí.