La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) aplicará este fin de semana su nuevo sistema de calificación basado en puntaje ponderado durante el examen de admisión 2026-II, dejando atrás la nota mínima aprobatoria de 10.5 y la tradicional escala vigesimal.

Bajo este modelo de suma directa de puntos, el ingreso de los postulantes se definirá estrictamente por orden de mérito hasta cubrir las vacantes disponibles en cada carrera.

El director de Admisión, Efraín Lindo Gutarra, explicó que la nueva modalidad, aprobada mediante la Resolución Nº 5099-CU-2026, establece que el examen ordinario pasará de 50 a 80 preguntas con una duración de tres horas.

Esta reestructuración incluye el retiro definitivo del curso de inglés del prospecto para redistribuir el peso académico hacia las materias de especialidad, donde las preguntas correctas de tu área sumarán más valor.

Para esta convocatoria, 5419 jóvenes rendirán la evaluación los días 8 y 9 de agosto para acceder a una de las 842 vacantes disponibles en 39 carreras profesionales de la sede Huancayo y las filiales de Tarma y Satipo.

Las carreras con mayor demanda son Medicina Humana, con 829 inscritos; Enfermería, con 424; y Derecho y Ciencias Políticas, con 369 postulantes. El sábado rendirán los estudiantes de las áreas I y IV, mientras que el domingo corresponderá a las áreas II, III y V.

Restricciones

Los postulantes deberán ingresar con su DNI y dos copias de su ficha de inscripción. No estará permitido portar celulares, dispositivos electrónicos, joyas ni accesorios adicionales. También se restringió el uso de casacas grandes, capuchas y chalinas.