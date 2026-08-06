La Comisión Mixta del Concejo Municipal aprobó el Dictamen N° 002-2026-MPH/CSP-CTT-CPET, el cual incorpora cifras de la Región Policial Junín y determina horarios de atención para los giros especiales de Huancayo.

Disposición. el sustento es para salvaguardar el orden público, la tranquilidad vecinal y la seguridad ciudadana, la Comisión Mixta de la Municipalidad Provincial de Huancayo, integrada por las comisiones de Servicios Públicos, Tránsito y Transportes, y Promoción Económica y Turismo, aprobó en julio de 2026 el Dictamen N° 002-2026-MPH/CSP-CTT-CPET y ayer por la tarde se aprobó en el Concejo Provincial.

La iniciativa aprobada regula y restringe el horario de venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de giros especiales, según la zona residencial (R) o comercial (C), donde se encuentran ubicados.

Para discotecas, peñas y pistas de baile será diario: (R) de 7:00 p.m. a 12:00 de la noche y, viernes, sábados y vísperas de feriado: de 6:00 p.m. a 12:00 de la noche.

Mientras que, en zona comercial diario: de 7:00 p.m. a 1:00 a.m.; viernes, sábados y vísperas de feriado: de 5:00 p.m. a 1:30 a.m. del día siguiente.

En el caso de Grill, cabaret y night club: (R) diario: de 8:00 p.m. a 12:00 de la noche; viernes, sábados y vísperas de feriado: de 6:00 p.m. a 12:00 de la noche.