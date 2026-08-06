El líder de La Bella Luz, Óscar Custodio, fue nuevamente cuestionado tras la difusión de una conversación privada en ‘Magaly TV: La Firme’. El audio causó indignación debido a que, mientras Naldy Saldaña exponía la denuncia contra César Sánchez, la reacción del empresario fue motivo de críticas.

Durante la emisión se mostraron extractos del diálogo entre Óscar Custodio y Naldy Saldaña. Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue la postura del empresario frente a la forma en que la cantante consiguió las imágenes utilizadas como pruebas.

En la conversación, Saldaña le preguntó a Custodio cuál habría sido la reacción de la empresa si ella denunciaba lo ocurrido sin contar con registros audiovisuales que respaldaran su versión.

“ Pero si yo le decía esto, ¿usted lo iba a botar o algo? ”, consultó la cantante. Ante ello, Custodio respondió: “ Ah tú estás buscando que lo bote, o algo así. Tú me estás diciendo que lo bote ¿no?... ¿o has estado buscando eso? No entiendo ”.

“ Don Oscar se está dando cuenta de la gravedad de las cosas... o sea está teniendo a una persona que a cualquier chica que ingrese le puede hacer lo mismo ”, manifestó. No obstante, Custodio dijo: “ Bueno eso es lo que tú puedes... ”.

La conversación continuó y dejó uno de los momentos más cuestionados del audio. En ese momento, Naldy Saldaña dejó en claro que no pensaba callar ante los hechos que denunció.

“ No voy a permitir el que el señor siga haciendo lo mismo ”, enfatizó. Tras esa declaración, Óscar Custodio dirigió la conversación hacia la forma en que la cantante obtuvo el material audiovisual.

“ No hay necesidad como te digo de grabar, así lo estás exponiendo al chico porque nadie puede entrar al lugar donde se han instalado las cámaras ”, se le escucha decir a Óscar Custodio en el audio difundido por el programa de Magaly Medina.

Uno de los comentarios que generó mayores cuestionamientos fue una frase de Custodio durante la conversación: “ La empresa no tiene nada que ver, es un tema particular ”. La declaración fue criticada por la ‘Urraca’, quien cuestionó su postura frente al caso.