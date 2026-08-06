El líder de La Bella Luz, Óscar Custodio, fue nuevamente cuestionado tras la difusión de una conversación privada en ‘Magaly TV: La Firme’. El audio causó indignación debido a que, mientras Naldy Saldaña exponía la denuncia contra César Sánchez, la reacción del empresario fue motivo de críticas.
Durante la emisión se mostraron extractos del diálogo entre Óscar Custodio y Naldy Saldaña. Uno de los puntos que generó cuestionamientos fue la postura del empresario frente a la forma en que la cantante consiguió las imágenes utilizadas como pruebas.
En la conversación, Saldaña le preguntó a Custodio cuál habría sido la reacción de la empresa si ella denunciaba lo ocurrido sin contar con registros audiovisuales que respaldaran su versión.
“Pero si yo le decía esto, ¿usted lo iba a botar o algo?”, consultó la cantante. Ante ello, Custodio respondió: “Ah tú estás buscando que lo bote, o algo así. Tú me estás diciendo que lo bote ¿no?... ¿o has estado buscando eso? No entiendo”.
“Don Oscar se está dando cuenta de la gravedad de las cosas... o sea está teniendo a una persona que a cualquier chica que ingrese le puede hacer lo mismo”, manifestó. No obstante, Custodio dijo: “Bueno eso es lo que tú puedes...”.
La conversación continuó y dejó uno de los momentos más cuestionados del audio. En ese momento, Naldy Saldaña dejó en claro que no pensaba callar ante los hechos que denunció.
“No voy a permitir el que el señor siga haciendo lo mismo”, enfatizó. Tras esa declaración, Óscar Custodio dirigió la conversación hacia la forma en que la cantante obtuvo el material audiovisual.
“No hay necesidad como te digo de grabar, así lo estás exponiendo al chico porque nadie puede entrar al lugar donde se han instalado las cámaras”, se le escucha decir a Óscar Custodio en el audio difundido por el programa de Magaly Medina.
Uno de los comentarios que generó mayores cuestionamientos fue una frase de Custodio durante la conversación: “La empresa no tiene nada que ver, es un tema particular”. La declaración fue criticada por la ‘Urraca’, quien cuestionó su postura frente al caso.