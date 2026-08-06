El cuerpo del turista chileno Andrés Regueiro, de 21 años, fue recuperado este miércoles 5 de agosto por rescatistas de la Policía de Alta Montaña y del Socorro Andino Peruano, luego de un operativo realizado en una zona de difícil acceso del nevado Huascarán, en la región Áncash.

El joven perdió la vida tras caer aproximadamente 900 metros mientras ascendía por la ruta Gusher, ubicada en la cara noreste del Huascarán Norte, una vía reconocida por su alta complejidad técnica.

Compañero sobrevivió y dio la alerta

El compañero de cordada de la víctima, Michael Millán, de 31 años y también de nacionalidad chilena, logró sobrevivir al accidente y descendió hasta el puesto de control de Yura Corral para solicitar ayuda.

La alerta permitió activar el operativo de búsqueda y rescate, que se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas y en un terreno de alta dificultad.

Rescate demandó varias horas de trabajo

El cuerpo de Andrés Regueiro fue ubicado alrededor del mediodía del miércoles 5 de agosto, tras varias horas de búsqueda realizadas por efectivos del Departamento de Policía de Alta Montaña y especialistas del Socorro Andino Peruano.

Posteriormente, los rescatistas evacuaron el cadáver para su traslado a la morgue, donde se realizarán las diligencias correspondientes conforme a ley.

Lee aquí: Serfor mantiene monitoreo de incendio forestal activo en el Santuario Histórico de Machu Picchu

Ruta Gusher es una de las más exigentes del Huascarán

El especialista en Gestión del Riesgo del Parque Nacional Huascarán, Edson Ramírez, informó que la alerta fue recibida aproximadamente a las 3:00 p. m. del martes, cuando un guardaparque comunicó que un montañista chileno había llegado al puesto de control para informar sobre la caída de su compañero.

Ramírez explicó que el accidente ocurrió en la ruta Gusher, una vía abierta en 1978 y considerada una de las más técnicas y peligrosas del Huascarán Norte, debido a su pronunciada pendiente y al constante desprendimiento de rocas.

Agregó que, por el alto nivel de dificultad, esta ruta es utilizada únicamente por un reducido número de montañistas con experiencia.