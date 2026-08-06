El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó que mantiene el monitoreo permanente del incendio forestal registrado en el distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba, región Cusco, con el objetivo de realizar el seguimiento de su evolución y brindar información técnica a las autoridades competentes.

De acuerdo con la entidad, el evento fue identificado el 3 de agosto de 2026 en las coordenadas -13.17822 de latitud y -72.53267 de longitud.

Incendio se desarrolla dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu

Según las coordinaciones efectuadas entre el Serfor y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el siniestro corresponde a un incendio forestal de tipo subterráneo, que afecta el patrimonio forestal dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu.

La entidad precisó que el evento permanece bajo seguimiento técnico debido a que se desarrolla en una de las áreas naturales protegidas más importantes del país.

Serfor emitió reportes técnicos a las autoridades

Como parte de las acciones de vigilancia, los días 3 y 4 de agosto, el Serfor elaboró el Reporte de Vigilancia de Incendio Forestal, documento técnico que detalla el comportamiento y la evolución del incendio.

Dicho reporte fue remitido al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco, a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) Cusco, al Sistema de Alerta Temprana de Cusco y a las instancias competentes del Gobierno Regional del Cusco, con la finalidad de facilitar el seguimiento y la adopción de las acciones correspondientes.

Incendio continuaba activo al 4 de agosto

El SERFOR informó que, hasta el 4 de agosto de 2026, el incendio forestal permanecía activo, por lo que continuará realizando el monitoreo de su evolución y proporcionando información oportuna a las autoridades responsables de la atención de la emergencia.

La institución no ha informado, hasta el momento, la extensión del área afectada ni el porcentaje de control o liquidación del incendio.