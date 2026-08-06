El Poder Ejecutivo designó este jueves a César Alfonso Luna Victoria León como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 027-2026-EF, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Se aceptó la renuncia del anterior superintendente

La misma resolución acepta la renuncia presentada por Javier Eduardo Franco Castillo al cargo de superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Asimismo, el Gobierno le expresa su agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión.

El dispositivo legal lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Rafael Cuba Bustinza.

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Designación conforme a la Ley de Fortalecimiento de la Sunat

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley N.° 29816, Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el superintendente nacional es designado por el presidente de la República mediante resolución suprema, con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del ministro de Economía y Finanzas.

Con esta decisión, César Alfonso Luna Victoria León asume la conducción de la entidad encargada de la administración tributaria y aduanera del país.