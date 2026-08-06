El cobre sigue siendo la materia prima que está teniendo un peso importante en los ingresos de divisas al país, considerando que su precio se mantiene sobre los $ 6 la libra, tanto en la Bolsa de Metales de Londres (LME) como en la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX).

Al cierre del año pasado, el precio promedio del cobre fue de $ 5.68 la libra, menor en 14.44% al precio promedio de $ 6.50 la libra que está registrando a la fecha.

Según Reporte Minero, portal de minería en Chile, que toma como base de dato el Reporte Oficial de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la cotización para entrega en agosto, en COMEX, cerró ayer en $ 6.62 por libra.

Producción

En esa línea, el portal también informó que la cotización del cobre al contado en LME fue de $ 6.41 la libra.

Además, señala que el precio del cobre se mantiene alto por la gran demanda en el mundo para la reconversión energética, factor al que se suma el menor inventario de las bodegas internacionales.

Ello, como consecuencia de la menor producción en algunas minas del mundo, entre ellas de Chile.

En tanto, según Rumbo Minero, el Perú tiene una cartera de unos 35 proyectos de cobre pendientes de desarrollar y en diversas etapas de desarrollo, que en conjunto se estima demandarán una inversión de más de $ 45,000 millones.

El proyecto que está encaminado es Tía María, en Arequipa, que está demandando una inversión superior a los $ 1,400 millones para tener una producción anual de 120 mil toneladas de cátodos de cobre de alta pureza.

Además destacan los proyectos La Granja ($ 2,400 millones), Michiquillay ($ 2,500 millones) y Galeno ($ 3,500 millones), todos en Cajamarca.