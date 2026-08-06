Cuenta regresiva. El mayoritario mundo católico del Perú ya conoce la fecha de llegada al país del Papa León XIV. El Sumo Pontífice arribará al territorio nacional el 11 de noviembre y recorrerá cuatro ciudades. Muy cerca están los recuerdos de su partida rumbo al Vaticano, en 2023, para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Sin duda, el encuentro más emotivo se suscitará en Chiclayo, ciudad en la que Roberto Prevost fue obispo por más de ocho años. Si bien el Vaticano no ha confirmado aún una agenda, las autoridades eclesiásticas peruanas ya estimaron un itinerario. Este contempla encuentros con la población, principalmente con jóvenes, misas y actividades en lugares emblemáticos.

Reencuentro

El exobispo en Perú visitará Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco del 11 al 17 de noviembre en su primera visita al país como santo padre. Estas actividades forman parte de su primer viaje apostólico a América Latina.

Antes de reencontrarse con la población peruana, el papa se dirigirá a Uruguay y Argentina, en los que compartirá con los fieles católicos por dos y tres días, respectivamente.

Sobre los preparativos, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, informó que cada ciudad cuenta con una comisión de preparación propia. Según precisó, estas ya se encuentran instaladas.

“Se han formado muy bien las comisiones de preparación y cada una está organizándose de manera especializada en su tarea para coordinar todos los aspectos necesarios”, detalló.

El Papa León XIV regresará a la ciudad de la que fue obispo.

Agenda

Aunque el programa de viaje del papa aún no ha sido publicado por la Santa Sede, las autoridades políticas y religiosas han adelantado parte del cronograma. Algunas actividades ya fueron confirmadas, otras están pendientes de evaluación en el Vaticano.

En la capital, el papa León XIV no solo se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, sino que liderará una misa de Acción de Gracias en la base aérea Las Palmas, ubicada en Surco. Esta última actividad será el acto central en su visita a Lima. El canciller Carlos Espá confirmó ambos eventos durante una conferencia de prensa.

“Me imagino una cosa realmente multitudinaria. Estamos hablando de millones de personas y estoy seguro de que el pueblo peruano se volcará a expresar su sentimiento religioso”, indicó.

La Diócesis de Chiclayo, por su parte, mostró gran expectativa por la visita pues, antes de su elección como sumo pontífice, Robert Prevost ejerció como su obispo por más de ocho años. A esa ciudad llegó en el 2014 tras ser elegido administrador apostólico de la diócesis.

El vínculo con la ciudad lo motivaría a nacionalizarse peruano y, en agosto del 2015, obtuvo su DNI. Tras ser nombrado obispo, encabezó las celebraciones más importantes en la Catedral de Santa María de Chiclayo, cuyo recinto volverá a visitar, según confirmó la propia diócesis.

“​El santo padre se reencontrará con la Iglesia particular que acompañó durante sus años de servicio pastoral y con la que mantiene un vínculo especial”, informó mediante un comunicado, en el que también detalló otros puntos de visita (ver infografía).

Entre tanto, el Vicariato Apostólico de Pucallpa detalló que “el tiempo que el papa va a estar en Ucayali será de cinco horas, más o menos; no más”.

“Es un tiempo bastante corto. Todavía están por confirmarse esos detalles”, informó el monseñor Martín Quijano a la prensa. Luego, detalló que en Pucallpa, el Vaticano aún debe confirmar un itinerario que incluye un “encuentro con todos los pueblos amazónicos de las ciudades urbanas y rurales, del río y las lagunas, en Yarinacocha”, visitar la catedral para un saludo breve y una ceremonia también corta en la plaza principal.

“Estamos pensando que el papa haga la siembra de un árbol significativo de toda la Amazonía, para que perdure por generaciones y deje ese recuerdo visible en la ciudad. Un tercer momento es la eucaristía, en un lugar que todavía no está confirmado. Estamos viendo aún esas posibilidades, no tenemos respuesta aún del Vaticano”, agregó.

En tanto, la Arquidiócesis del Cusco no brindó mayores detalles. Sin embargo, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, indicó que un equipo de la Santa Sede recorrió Sacsayhuamán cuando visitó la región hace un mes. Por ello, consideró que tanto este espacio como la Plaza Mayor serían lugares ideales para alguna ceremonia. “Toda la comitiva quedó maravillada”, señaló a la agencia Andina.

Antecesores

Cabe recordar que dos antecesores del papa León XIV visitaron el Perú. El primero fue el papa Juan Pablo II, quien arribó al país en dos ocasiones. En su primera visita, del 1 al 5 de febrero de 1985, recorrió ocho ciudades. Tres años más tarde regresó para clausurar el V Congreso Eucarístico y Mariano de los Países Bolivarianos (Lima).

El papa Francisco, en tanto, llegó al país el 18 de enero del 2018. Permaneció tres días para visitar la capital y luego visitó otras dos ciudades. En Trujillo, participó de una misa en la playa de Huanchaco ante miles de feligreses y, en Puerto Maldonado, se reunió con los pueblos de la Amazonía en el Colegio Regional Madre de Dios. También almorzó con los representantes de las comunidades en el Centro Pastoral “Apaktone”.

Tanto Juan Pablo II como Francisco presidieron una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, tal como sucederá con León XIV.