La emoción de la Copa Perú volverá a vivirse hoy jueves 6 de agosto cuando los clubes Bad Boys de Pisco y Juventud Santa Fe de Nasca reanuden el encuentro que quedó suspendido tras los incidentes registrados durante el compromiso de vuelta por los cuartos de final de la Etapa Departamental. Por disposición del Directorio de la Liga Departamental de Fútbol de Ica, el partido continuará con la disputa de los minutos restantes para definir al clasificado a las semifinales del torneo.

Encuentro deportivo

El decisivo compromiso se jugará desde las 3:30 de la tarde en el estadio Picasso Peratta de la ciudad de Ica y se desarrollará a puertas cerradas, como medida adoptada para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

Bad Boys afrontará este trascendental desafío con la obligación de revertir el marcador parcial frente a un Juventud Santa Fe que buscará administrar la ventaja conseguida antes de la suspensión del encuentro (2-0). La expectativa es grande entre ambas aficiones, ya que en apenas los minutos restantes se conocerá al equipo que continuará en carrera rumbo al ansiado título departamental y la clasificación a la Etapa Nacional.

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