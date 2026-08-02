afronta hoy domingo un decisivo desafío en la Etapa Departamental de la Copa Perú al visitar al C.D.J. Santa Fe en el

El compromiso, programado para las 2:30 de la tarde, corresponde al partido de vuelta de los cuartos de final, donde el cuadro pisqueño llega con una ligera ventaja tras imponerse por 1-0 en el encuentro de ida, resultado que lo coloca a solo 90 minutos de alcanzar las semifinales del certamen.

Encuentro deportivo

El elenco de Pisco buscará administrar la diferencia con inteligencia, manteniendo el orden táctico, la intensidad y el buen desempeño que mostró en el primer duelo. Sin embargo, tendrá al frente a un Santa Fe decidido a revertir la serie aprovechando su condición de local, por lo que se espera un encuentro intenso y de alta exigencia, donde ambos equipos dejarán todo en la cancha por seguir con vida en el torneo.

La expectativa es grande entre la afición deportiva de Pisco y Nasca, que seguirá de cerca este trascendental compromiso. Se espera una verdadera fiesta del fútbol, por lo que las autoridades y organizadores exhortan a los asistentes a vivir el encuentro con responsabilidad, respeto y espíritu deportivo.

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