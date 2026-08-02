El Club Deportivo Bad Boys afronta hoy domingo un decisivo desafío en la Etapa Departamental de la Copa Perú al visitar al C.D.J. Santa Fe en el Estadio Manuel Elías Santa Cruz de Nasca.

El compromiso, programado para las 2:30 de la tarde, corresponde al partido de vuelta de los cuartos de final, donde el cuadro pisqueño llega con una ligera ventaja tras imponerse por 1-0 en el encuentro de ida, resultado que lo coloca a solo 90 minutos de alcanzar las semifinales del certamen.

Encuentro deportivo

El elenco de Pisco buscará administrar la diferencia con inteligencia, manteniendo el orden táctico, la intensidad y el buen desempeño que mostró en el primer duelo. Sin embargo, tendrá al frente a un Santa Fe decidido a revertir la serie aprovechando su condición de local, por lo que se espera un encuentro intenso y de alta exigencia, donde ambos equipos dejarán todo en la cancha por seguir con vida en el torneo.

La expectativa es grande entre la afición deportiva de Pisco y Nasca, que seguirá de cerca este trascendental compromiso. Se espera una verdadera fiesta del fútbol, por lo que las autoridades y organizadores exhortan a los asistentes a vivir el encuentro con responsabilidad, respeto y espíritu deportivo.

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