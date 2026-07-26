La emoción de la Copa Perú – Etapa Departamental continúa este domingo 26 de julio con la disputa de los cuartos de final, donde el Club Deportivo Bad Boys, campeón de la provincia de Pisco, recibirá al representativo de Juventud Santa Fe de Nazca en el partido de ida de esta decisiva llave.

El compromiso se jugará en el Estadio Municipal del distrito de San Clemente, tras la programación oficial realizada por la Liga Departamental de Fútbol de Ica.

Encuentros deportivos

El elenco pisqueño buscará aprovechar su condición de local para dar el primer paso hacia las semifinales del torneo, con el objetivo de obtener un resultado favorable antes del encuentro de vuelta en Nazca.

No obstante, la tarea no será sencilla, ya que Juventud Santa Fe llega como uno de los equipos más sólidos de la competencia, luego de completar la primera fase con puntaje perfecto y ratificar su condición de candidato al título departamental.

Se espera una gran asistencia de aficionados para presenciar un atractivo enfrentamiento entre dos campeones provinciales que prometen brindar un espectáculo de alto nivel. La expectativa crece en Pisco, donde la afición confía en que Bad Boys haga respetar la localía y dé un paso importante en su camino hacia las semifinales de la Copa Perú – Etapa Departamental Ica.

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