La Liga Departamental de Fútbol de Ica dio a conocer la programación oficial de la primera fecha de la Etapa Departamental de la Copa Perú 2026, cuyos partidos de ida se jugarán hoy domingo 12 de julio desde las 3:20 de la tarde en distintos escenarios deportivos de la región.

Encuentros deportivos

La jornada marcará el inicio de una de las fases más competitivas del denominado “fútbol macho”, donde los campeones y subcampeones provinciales buscarán avanzar en el torneo con el objetivo de acercarse a la etapa nacional de la Copa Perú.

En el Grupo 1, Domingo Dianderas F.C., representante de Chincha, enfrentará a Defensor Municipal FBC, de Nasca. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de Marcona.

Por el Grupo 2, la Asociación Técnicos Agropecuarios, de Palpa, recibirá a Juventud Ccontac, representante de Lucanas, en el Estadio Municipal de Puquio, ubicado en la provincia de Lucanas.

En el Grupo 3, Deportivo Lolo Fernández, de Lucanas, se medirá con Sporting Cristal de Parcona, representante de la provincia de Ica. El encuentro se desarrollará en el Estadio José Picasso Peratta.

Mientras tanto, en el Grupo 4, Deportivo Bad Boys, de San Clemente (Pisco), enfrentará a Real Miraflores F.C., de Río Grande (Palpa). El partido se jugará en el Estadio Julio Luque Tijero, en la ciudad de Palpa.

La programación continuará con el duelo correspondiente al Grupo 5, donde Juventud Santa Fe, de Nasca, se enfrentará a Juventud Lircay, representante de Pisco. Este compromiso se disputará en el Estadio Teobaldo Tibillos Olaechea, en Pisco.

Finalmente, por el Grupo 6, Club Atlético Nacional, de La Tinguiña (Ica), visitará a Academia Huampullo F.C., de Chincha. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Félix Castillo Tardío, en la provincia chinchana.

EL DATO: La Liga Departamental de Fútbol de Ica informó que todos los encuentros se iniciarán de manera simultánea a las 3:20 p. m.

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