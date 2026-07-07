En una verdadera fiesta del fútbol iqueño, el Club Atlético Nacional de La Tinguiña se proclamó campeón de la Etapa Provincial Ica de la Copa Perú 2026, luego de imponerse por 2-0 al Sporting Cristal de Parcona en la gran final disputada el domingo 5 de julio en el estadio Fernando Cevasco Villagarcía, del distrito de La Tinguiña.

Encuentro deportivo

El encuentro reunió a cientos de aficionados de ambos equipos, quienes colmaron las tribunas y alentaron de principio a fin en una jornada marcada por el entusiasmo, los cánticos y el colorido de las barras, que convirtieron el escenario deportivo en una verdadera fiesta del fútbol.

Atlético Nacional, representante del sector San Ildefonso, mostró solidez durante el compromiso y logró marcar diferencias con dos anotaciones que le permitieron quedarse con el título provincial y desatar la celebración de sus hinchas al término del encuentro.

A pesar de la derrota, el Sporting Cristal de Parcona también aseguró su clasificación a la etapa departamental de la Copa Perú, por lo que ambos clubes serán los encargados de representar a la provincia de Ica en la siguiente fase.

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