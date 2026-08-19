El nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) apunta a convertirse en un referente de la atención especializada contra el cáncer en el país. Así lo señaló Mario Ríos, vocero de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), quien destacó que el proyecto no solo representará una mejora en infraestructura, sino también en la calidad de los servicios.

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El moderno establecimiento contará con equipamiento de alta tecnología, habitaciones más cómodas, espacios destinados al acompañamiento de familiares, sistemas de climatización y esterilización, así como mecanismos de respaldo energético y prevención de incendios.

HOSPITAL TENDRÁ HELIPUERTO

Uno de los elementos más destacados del proyecto será la construcción de un helipuerto ubicado sobre una explanada en la parte superior de la torre hospitalaria de 12 pisos. Esta infraestructura permitirá agilizar el traslado de pacientes que requieran atención especializada urgente desde diversas regiones del sur del país.

“El nuevo IREN debe convertirse en una referencia para otros hospitales. El objetivo final es mejorar la calidad de vida de los pacientes y las posibilidades de recuperación”, afirmó Ríos.

Los primeros trabajos se concentran en las bases y cimentaciones del futuro hospital. Mientras tanto, el establecimiento temporal registra cerca del 40 % de avance general y las estructuras de concreto y metálicas alcanzan aproximadamente el 80 %.

Además, cerca de 300 personas trabajan en el proyecto y se prevé que la infraestructura temporal esté lista en diciembre.

Una vez concluido y puesto en funcionamiento el nuevo IREN Sur, el hospital de contingencia continuará prestando servicios de salud, permitiendo ampliar la capacidad de atención para pacientes oncológicos de Arequipa y de toda la macrorregión sur.