El Pleno del Senado sesionará este miércoles 30 para revisar tres decretos supremos mediante los cuales el Poder Ejecutivo solicita extender el estado de emergencia en distintas zonas del país. La reunión fue programada para las 12:30 p. m. por acuerdo de la Junta de Portavoces de la Cámara Alta.

Uno de los pedidos corresponde al Decreto Supremo 113-2026-PCM, que establece la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, en La Libertad. La medida tiene como fecha de vencimiento el 2 de octubre de 2026.

El segundo documento es el Decreto Supremo 114-2026-PCM, que comprende las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, además de los distritos de Torres Causana y Napo, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. En este caso, el plazo vigente también culmina el 2 de octubre de 2026.

El tercer pedido está contenido en el Decreto Supremo 115-2026-PCM y comprende determinados distritos de las provincias de Huancavelica y Tayacaja, en Huancavelica. Asimismo, alcanza a las provincias de Chupaca, Concepción y Huancayo, en Junín.

Esta disposición responde al impacto de daños ocasionados por movimientos sísmicos en las zonas comprendidas. Su periodo de vigencia está previsto hasta el 12 de octubre de 2026.

#SenadoInforma | Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el Pleno del Senado analizará este miércoles decretos supremos de régimen de excepción.



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Revisión a cargo del Senado

La Junta de Portavoces acordó incluir estos pedidos en la sesión del Pleno de la Cámara Alta. La reunión será conducida por el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales.

El procedimiento está establecido en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Esta norma señala que la prórroga de un estado de emergencia requiere la aprobación del Senado.