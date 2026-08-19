Hombre tenía herramientas de corte y los vecinos de la urbanización San Eloy dijeron que no era la primera vez que cometía esa fechoría.
Hombre tenía herramientas de corte y los vecinos de la urbanización San Eloy dijeron que no era la primera vez que cometía esa fechoría.

En el preciso momento que se encontraba en lo alto de un poste cortando cables de una empresa de telefonía, serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) intervinieron a un ciudadano venezolano.

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Fueron los vecinos de la manzana D de la urbanización San Eloy los que alertaron a los serenos de la presencia del sospechoso.

Cuando los agentes llegaron lo sorprendieron con las manos en la masa. Al sujeto se le halló y una cizalla y un cuchillo con los que cortaba los cables.

El facineroso, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a disposición de la comisaría del sector.

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