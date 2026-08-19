En el preciso momento que se encontraba en lo alto de un poste cortando cables de una empresa de telefonía, serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) intervinieron a un ciudadano venezolano.

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Fueron los vecinos de la manzana D de la urbanización San Eloy los que alertaron a los serenos de la presencia del sospechoso.

Cuando los agentes llegaron lo sorprendieron con las manos en la masa. Al sujeto se le halló y una cizalla y un cuchillo con los que cortaba los cables.

El facineroso, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a disposición de la comisaría del sector.