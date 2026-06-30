La provincia de Pisco ya tiene a sus dos representantes para la Etapa Departamental de la Copa Perú. Juventud Lircay de Paracas escribió una página dorada en su historia al conseguir, por primera vez, su clasificación a esta instancia del torneo, mientras que Bad Boys de San Clemente ratificó su protagonismo y aseguró nuevamente su presencia en la siguiente fase del campeonato.

Encuentros deportivos

Juventud Lircay selló su histórica clasificación tras igualar sin goles (0-0) frente a Manuel González Prada durante el tiempo reglamentario. En una dramática definición por penales, el conjunto paracasino mostró serenidad y efectividad para imponerse por 5-4, desatando la alegría de sus jugadores, comando técnico e hinchada, que celebraron un logro sin precedentes para la institución.

Por su parte, Bad Boys de San Clemente demostró toda su jerarquía al vencer con autoridad por 4-1 a Deportivo El Chaco. Con una actuación contundente y un fútbol efectivo, el cuadro sanclementino confirmó su clasificación a la Etapa Departamental, consolidándose una vez más como uno de los equipos protagonistas del balompié pisqueño.

Con estos resultados, Juventud Lircay y Bad Boys tendrán la responsabilidad de representar a la provincia de Pisco en la Etapa Departamental de la Copa Perú, llevando consigo la ilusión de sus seguidores y el objetivo de seguir avanzando en el denominado “fútbol macho”. La afición deportiva espera que ambos clubes continúen dejando en alto el nombre de la provincia en la competencia regional.

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