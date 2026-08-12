La candidata al cargo de vicegobernadora regional de La Libertad por el partido Juntos por el Perú, Keyla Ponce Loloy, negó que haya consignado una condena en su contra en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Municipales y Regionales 2026.

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DEFENSA

En una carta dirigida a la presidenta del Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET), Tiana Otiniano López, el 7 de agosto, la postulante asegura que contrariamente a lo que se indica en la plataforma virtual, sobre ella no existe una “sentencia firme” ni ha cumplido una pena por el presunto delito de “atentado contra monumentos arqueológicos”.

“[...] La suscrita no tiene la condición de imputada en el proceso antes referido, sino que fue quien formuló la denuncia, con número de denuncia/carpeta fiscal N° 298-2021”, resalta en el documento remitido a la representante del organismo electoral.

La comunicadora social remarcó “que esta anotación errónea me viene ocasionando un grave perjuicio a mi derecho constitucional al honor y a la buena reputación, reconocido en el artículo 2°, inciso 7, de la Constitución Política del Perú, precisamente en el marco de mi postulación como candidata a las Elecciones Regionales y Municipales 2026”.

Frente a esta situación, añadió que el 24 de julio último presentó ante la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Libertad “una solicitud de mantenimiento (anulación y/o borrado) de la anotación o registro correspondiente a la denuncia/expediente N° 298-2021, conforme al Formato N° 1 - Modelo de Solicitud, aprobado por Resolución de la Fiscalía de la Nación”.

LISTA

Un informe del Instituto Aklla Perú reveló que en La Libertad ocho candidatos a gobernador, vicegobernador y consejeros regionales registraron sentencias condenatorias en sus respectivas hojas de vida. Sin embargo, esta cifra se reduce a siete tras la afirmación hecha por Keyla Ponce.