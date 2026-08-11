El agente municipal del caserío de Pampatac, en Huamachuco, murió atropellado por un volquete en la vía que une a Carracmaca con Vaquería. La víctima, identificada como Santos Ruíz Polo, caminaba por la zona cuando fue impactado por el vehículo de carga.

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Al lugar llegaron policías y representantes del Ministerio Público quienes dispusieron el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones.

Ruíz era el encargado de trasladar las necesidades de sus vecinos hacia las autoridades municipales, para que sean atendidas.

La Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a través de sus redes sociales, ofreció sus condolencias a los familiares y amigos del luchador social.

“En este momento tan difícil, queremos extender nuestras más sinceras condolencias a nuestros moradores del caserío Pampatac y en especial a la familia Ruiz, por la irreparable pérdida de Santos Ruiz Polo, quién ha desempeñado el cargo de agente municipal de dicho caserío. Sabemos que no existen palabras suficientes para mitigar el dolor, pero les enviamos todo nuestro apoyo y fuerza para afrontar este difícil momento”, indicó.