Un informe del Instituto Aklla Perú revela que son siete los alcaldes en la región La Libertad los que presuntamente buscan la reelección encubierta en el proceso de las Elecciones Municipales y Regionales 2026.

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De estos postulantes, dos pretenden quedarse en el sillón provincial, mientras que los otros cinco intentan entornillarse en la alcaldía distrital. Además, tres aspirantes pertenecen a las filas de Alianza para el Progreso (APP) y el resto, a Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País.

Para lograr su propósito, todos fueron inscritos en sus respectivas listas como candidatos al cargo de teniente alcalde o primer regidor para que una vez presentada y admitida la renuncia del aspirante a la alcaldía, estos intenten reelegirse.

Lista

Dos de los siete candidatos que aspiran a quedarse cuatro años más en el cargo son los burgomaestres provinciales de Gran Chimú, Díber Pérez Rodríguez (APP), y Santiago de Chuco, Víctor Luján Chero (Podemos Perú).

De ambos, sin embargo, quien tiene prácticamente el camino libre para reelegirse es Díber Pérez, pues el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya ha aceptado la renuncia del aspirante a la alcaldía: Jenner Díaz Alva, de 33 años de edad.

En el caso de Víctor Luján, su hermano Juan es quien ha renunciado a su condición de aspirante al sillón edil para cederle la posta al abogado y actual alcalde provincial.

Se suman

Los cinco aspirantes a igual número de municipalidades distritales son Osbar Morales Romero (APP), Lucma (Gran Chimú); Juan Castañeda Llanos (Renovación Popular), Guadalupe (Pacasmayo); Adriano Narváez García (Acción Popular), Mollepata (Santiago de Chuco); Wilmer Sánchez Ruíz (APP), La Esperanza (Trujillo); y Enrique León Clement (Avanza País), Víctor Larco Herrera (Trujillo).

Respecto a Morales y Castañeda, tendrían allanado el camino rumbo a la reelección tras las dimisiones de Héctor Morales Romero y Leopoldo Díaz Díaz, respectivamente. En cuanto a Narváez, Sánchez y León, los renunciantes fueron Cirilo Narváez García (hermano), Anderson Castillo Rojas y Eduardo Muro Toribio, sucesivamente.

Posición

A nivel nacional, son más de 60 los alcaldes que buscan la reelección encubierta. Ante esa situación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, afirmó días atrás que la actual legislación prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y autoridades locales, pero no estableció restricciones para que dichas autoridades puedan postular posteriormente como regidores, consejeros regionales, alcaldes provinciales o gobernadores.

Este supuesto “vacío legal” fue criticado por el analista político Richard Tapia Maldonado, quien lejos de considerar que exista alguna laguna jurídica, señaló que el JNE no debería permitir que estas máximas autoridades ediles postulen a la reelección.

“El espíritu de la norma es claro: no hay reelección. Lo que debería hacerse es, ante la renuncia del candidato a burgomaestre, prohibir que asuma la alcaldía quien postula como primer regidor. ¿Quién entonces sería el alcalde? El ganador de la lista que lleva candidato a ese cargo. Si uno quisiera ser extremadamente legalista, esa es la solución”, afirmó.

Tapia también cuestionó la calidad ética de estos candidatos. “Yo particularmente no podría elegir a alguien que está perforando y vulnerando las leyes”, enfatizó.