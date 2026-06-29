Deportivo El Inca de Chao derrotó en condición de visitante 2-1 a Defensor Macabi, en el Estadio Municipal de Casa Grande, por la fecha 1 del Grupo C de la etapa departamental de la Copa Perú.

El cuadro local abrió la cuenta sobre los 40 minutos de juego por intermedio de Ángelo García. El experimentado futbolista ejecutó un tiro libre que sorprendió al arquero Felipe López.

Para la segundad mitad, El Inca logró la paridad sobre los 60′. El mediocampista Adrián Mujica cobró un tiro de esquina. En el área apareció Jorge Esparza para elevarse y conectar el balón con golpe de cabeza para anotar el 1-1.

Sobre los 87′, tras un pase largo de Erick Torres, apareció Mujica para controlar el balón y en base a su gran velocidad pisar el área, sacar un zapatazo y decretar el segundo tanto para el representante de la provincia de Virú.

Con este triunfo, El Inca sumó 3 puntos y comparte la punta con Unión Juventud Llacuabamba, su rival en la segunda fecha.

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