La escuadra de Juventud Bellavista FBC no tuvo problemas y apabulló 14-0 a Comunidad José Olaya de Pataz, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza, por la jornada uno del Grupo A de la etapa departamental de la Copa Perú en la región La Libertad.

Los dirigidos por Orlando Lavalle tuvieron una tarde soñada y demostraron que son los favoritos para segur avanzando en el fútbol macho.

Máquina de goles

Apenas a los 4 minutos de juego, el salaverrino Rodrigo Carrillo se encargó de abrir el marcador para el cuadro rojo y crema. Luego, el goleador Mario Ceballos amplió la cuenta sobre los 8′.

Tres minutos más tarde, Eduardo Chávez que hacía su debut con JB anotaba el 3-0. Sobre los 13′, el mediocampista Andy Huamán rompía las redes para colocar el cuarto tanto de la tarde.

JB quería más goles y otra vez Carrillo se hacía presente para colocar el quinto tanto cuando el reloj marcaba los 21′. Dos minutos más tarde, Cabanillas anotaba el sexto tanto en el estadio esperancino. Luego, una vez más Chávez de un zapatazo para el 7-0. Antes de irse al descanso Arly Benites a los 35’anotaba el 8-0 parcial.

Ya en la segunda mitad, Ceballos a los 46′ para el segundo de su cuenta personal y el 9-0. El ariete Fabrizio Roca a los 70′ anotaba el 10-0. Corrían los 73′ y Ceballos marcaba el 11-0. Luego, Eduardo Chávez a los 81′ para el 12-0. Finalmente, Raúl Cabaniljas sobre los 83′ y 89′ para la goleada final.

Con esta victoria, JB suma 3 puntos y comparte el liderato del Grupo A junto ADEJ. Luego, Palmeiras FC y Comunidad San José son coleros sin punto alguno.