Magaly Medina volvió a cuestionar a los representantes de La Bella Luz, esta vez por las declaraciones de Óscar Custodio y Pilar Torres. La conductora recordó lo dicho por la esposa del empresario durante una reciente conferencia de prensa y lo comparó con los audios presentados por Claudia Salazar. Según la periodista, el material difundido dejó nuevas dudas sobre la versión que la pareja expuso públicamente.

Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la popular ‘Urraca’ señaló que Torres buscó tomar distancia de las declaraciones de la exintegrante. Según recordó la conductora, la esposa de Custodio aseguró que Salazar nunca le contó a ella ni a su pareja lo que, de acuerdo con su testimonio, habría vivido dentro de la agrupación.

“ Se lo juro, por mis hijos nunca ella me ha dicho nada. Como yo le estoy diciendo a mi esposo, de repente a ti te habrá dicho algo. Bueno, él me dice: ‘No sé, pero a mí nunca ella... si es que ella dice que a mí me ha dicho algo, no me ha dicho nunca nada’ ”, expresó Pilar Torres.

Para respaldar sus declaraciones, Claudia Salazar difundió varias grabaciones. Una de ellas registra una conversación entre la joven, sus familiares y Óscar Custodio, quien escucha referencias sobre lo ocurrido y sobre la asistencia psicológica que ella recibía.

“ No le mienta. Tiene una psicóloga que le está viendo ”, indicó el padre de Claudia en el material difundido. Tras ello, Óscar Custodio dijo: “ Me parece muy bien. Es más, ella me dijo, no sé si me dijo, me enteré, pero me ha dicho no le dije a la señita la señora Pilar que sí estaba con psicóloga. Bueno, eso es un tema muy particular. Yo ya no soy culpable ”.

Luego de escuchar las grabaciones, Magaly Medina sostuvo que el contenido mostraba una versión diferente a la expuesta durante la conferencia de prensa. La conductora también cuestionó que la familia decidiera pronunciarse públicamente sobre los testimonios de las excantantes.

Medina cuestionó las declaraciones ofrecidas en la conferencia de prensa luego de escuchar las grabaciones presentadas por Salazar. Para la conductora, los audios exponían una versión distinta y generaban dudas sobre las explicaciones públicas dadas por la familia respecto de los testimonios de las excantantes.

“ Increíble, ¿no? Increíble. Y luego ella saca los audios que los desmienten. O sea, mejor se hubieran quedado calladitos. Mejor se hubieran quedado callados ”, sostuvo la ‘Urraca’ en su programa.