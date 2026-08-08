Naldy Saldaña respondió a las declaraciones de Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz, quien dejó abierta la posibilidad de tomar medidas legales luego de cuestionar un audio que la cantante grabó durante una visita a su vivienda.

La cantante se pronunció sobre el tema durante una entrevista para Magaly TV: La Firme, luego de escuchar las declaraciones de quien fue su jefe en la orquesta. Saldaña se mostró de acuerdo con las medidas que podría tomar el extitular de la agrupación.

La cantante señaló que no pretende responsabilizar a otras personas por lo ocurrido y que su intención fue contar lo que, según su versión, vivió durante su etapa en la agrupación.

“Siempre traté de no culpar a nadie, no hacer daño. Solo traté de mostrar lo que viví. La injusticia se vio real. Mi verdad. Solo quiero decir que proceda y que las autoridades me sigan ayudando hasta el final”.

Las declaraciones de Saldaña se produjeron después de que Custodio señalara que buscaría asesoría legal y que acudiría ante la Fiscalía para declarar como testigo. El empresario también indicó que entregaría material que conserva sobre las visitas que la cantante realizó a su vivienda.





¿Qué dijo Óscar Custodio?

En su última conferencia de prensa, Óscar Custodio señaló que acudirá a la Fiscalía en calidad de testigo y que buscará un abogado para afrontar las diligencias del caso. Además, afirmó que entregará las grabaciones de las cámaras de su vivienda y otros registros relacionados con las visitas de Naldy Saldaña.

El propietario de La Bella Luz también se refirió al audio que la cantante grabó durante una de esas visitas y cuestionó si tenía autorización para registrar la conversación. Custodio indicó que desconoce si la grabación fue realizada dentro de lo permitido por la ley y sostuvo que corresponderá a la justicia determinar su validez.

“El audio porque ese audio es de mi casa. Ella me ha grabado cuando ella ha ido el primer día a mi casa. Yo no sé, no conozco mucho de leyes, no sé si eso es correcto, si es permitido, no lo sé, pero ella el día que llega a mi casa el primer día eso me ha grabado, pero bueno, de repente no sé si ella a esa hora estaba en su derecho, no lo sé, pero bueno ya eso te determinará la justicia”.

Custodio sostuvo además que conserva registros de las dos visitas que Saldaña realizó a su domicilio y que algunos videos podrían haber sido editados. Según explicó, estos elementos serán puestos a disposición del Ministerio Público como parte de las diligencias.

El audio al que hizo referencia fue presentado previamente por Saldaña como parte de las pruebas de su denuncia. La cantante sostiene que en esa conversación le comunicó a Custodio lo ocurrido con César Sánchez Chavesta y que el registro permite respaldar su versión sobre la falta de apoyo que habría recibido tras contarle sobre el presunto acoso.