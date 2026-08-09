El Arzobispado de Lima difundirá documentos del papa León XIV como parte de las actividades previas a su visita al Perú, prevista para noviembre. El material estará disponible para los fieles, quienes podrán acceder a los textos para conocer y reflexionar sobre los mensajes del pontífice.

La iniciativa fue anunciada por el cardenal Carlos Castillo durante su homilía de este domingo. El arzobispo de Lima explicó que la difusión de estos escritos responde a la necesidad de que los creyentes se preparen espiritualmente antes de la llegada del papa.

Textos serán compartidos en las misas

Como parte de esta preparación, desde esta semana se incluirán fragmentos de documentos de León XIV durante las celebraciones religiosas. La propuesta permitirá que los asistentes conozcan algunos de los planteamientos del pontífice a través de las misas.

Castillo adelantó que esta práctica se realizará en todas las misas y que los textos serán tomados de los documentos elaborados por el papa. El cardenal presentó esta medida como parte de la preparación que considera necesaria ante la próxima llegada del pontífice.

“Les voy a indicar ahora una cosa que vamos a comenzar desde esta semana. En todas las misas tendremos en cuenta algún texto del papa León XIV”, precisó.

Durante su homilía, Castillo también recordó que la fe cristiana se sustenta en el amor gratuito de Dios y no en una relación condicionada por intereses. A partir de esta reflexión, pidió fortalecer la fraternidad y superar los prejuicios entre las personas.

El cardenal puso especial atención en quienes viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. También planteó la importancia de reconocer en ellos el rostro de Cristo como parte de la vivencia de la fe.

Preparan página web sobre la visita

El Arzobispado de Lima habilitará además una página web especial dedicada al viaje de León XIV al Perú. El espacio reunirá los documentos del pontífice para que puedan ser descargados, leídos y compartidos por los fieles.

Castillo detalló que la página concentrará el material relacionado con el viaje y los documentos del santo padre. El contenido estará disponible para quienes quieran conocer sus mensajes antes de las actividades que cumplirá durante su visita.

“Se van a publicar todos los documentos del santo padre en la página web del Arzobispado de Lima. Una página especial que será sobre el viaje del papa, en donde estarán todos los documentos para que ustedes puedan bajarlos, leerlos y compartirlos”, refirió.