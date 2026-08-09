POR: SARKO MEDINA

Edgardo Dennys Quispe Valencia nació el 14 de junio de 1989 en Huancané, Puno. Egresó de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional del Altiplano. Condecorado con el título de “Kuntur Mallku” de la Cultura Andina y forma parte de los colectivos Hanan Maquis, la Asociación de Artistas Plásticos de Puno, Defensores del Patrimonio Cultural e IWS Titicaca Puno – Perú.

Edgardo, tu propuesta dialoga entre el figurativismo contemporáneo y una geometría intuitiva. Trabajo mucho con la idea de que la primera aguada sea una abstracción geométrica: grandes polígonos de color, campos de luz y áreas de reserva. Una vez que esa estructura invisible sostiene la obra, mi pincelada se vuelve más afilada y gestual. Con unos pocos acentos figurativos clave, un trazo seco para un pliegue, una marca oscura en la mirada o un vector que define el movimiento de la danza, revelo de golpe toda la escena.

Formas parte de varios colectivos. ¿Qué aporta cada uno a tu trabajo? Mi pertenencia a Hanan Maquis, la Asociación de Artistas Plásticos de Puno, Defensores del Patrimonio Cultural e IWS Titicaca Puno Perú integra mi labor artística en cuatro pilares fundamentales: identidad ancestral (saber hacer), técnica pictórica puneña (tradición y luz), compromiso social (memoria y preservación) y proyección internacional (la maestría de la acuarela conectada con el mundo desde el Titicaca). En conjunto, estos espacios dan identidad, técnica y propósito a mi arte.

¿Qué les enseñas hoy a los nuevos creadores del altiplano? Mi labor en festivales, talleres y exposiciones busca crear puentes intergeneracionales donde la memoria del altiplano dialogue con las nuevas miradas. A las y los nuevos creadores les enseño a abrazar la raíz, reconociendo que su arte nace de una geografía, una historia y una cosmovisión vivas; a innovar desde la esencia, entendiendo la tradición como algo dinámico que puede reinventarse con lenguajes contemporáneos sin perder su alma; y a crear en comunidad, viendo el arte no como un logro individual, sino como un tejido que une, sana y fortalece al territorio.

Estudiaste en la Universidad Nacional del Altiplano, articulando la formación académica occidental con la herencia estética andina. ¿Cómo negocias ambos mundos en cada obra? Reflexiono sobre la síntesis entre el rigor académico y la cosmovisión andina. Para mí no se trata de una negociación en el sentido de renunciar a algo para ganar otra cosa, sino de un diálogo vivo de tensiones y complementariedades. Mi paso por la UNAP me dio las herramientas técnicas, el vocabulario formal, la teoría de la composición y la mirada crítica del arte académico de matriz occidental. Pero mi raíz, la estética andina, no es una mera referencia folclórica o temática; es mi estructura de pensamiento, mi relación con el espacio, la materia y el tiempo.

¿Qué imagen de tu infancia en Huancané sigue apareciendo en tus acuarelas? Hay una estampa que llevo grabada a fuego y agua desde mi infancia en Huancané: la luz de la mañana rompiendo sobre el altiplano y la figura firme de nuestra gente, madres, abuelos, comuneros, caminando hacia la chacra antes de que el sol termine de calentar. Recuerdo la frialdad del viento cortando el rostro, el olor a tierra húmeda y la dignidad silenciosa en esas manos curtidas por el trabajo, sosteniendo la vida con gratitud y temple. La inmensidad del cielo y el brillo del agua reflejando la cordillera son escenas que jamás me abandonaron. En mi acuarela suelta, esa imagen no busca aparecer como un retrato rígido o fotográfico, sino como una emoción que fluye. Busco que cada mancha de pigmento y cada lavada de agua evoquen esa misma luz huancaneña: el contraste entre la rudeza de la vida y la infinita nobleza con la que el poblador andino abraza su tierra y su cultura. Pintar ese recuerdo es mi manera de rendir homenaje a la fuerza y la memoria de mis orígenes.

PERFIL

Edgardo Dennys Quispe Valencia. Egresó de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, donde consolidó su formación en dibujo, teoría del color y composición cromática. Su propuesta se sitúa en el diálogo entre el figurativismo contemporáneo y la geometría intuitiva.