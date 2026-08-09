Martín Rodríguez Rosado cumple 15 años escribiendo para Correo y hace un análisis de lo que se viene en los próximos años para Arequipa.

¿Qué significa cumplir 15 años como columnista de Diario Correo? Significa mucho, porque mi ingreso a Correo estuvo motivado por mi padre, Martín Rodríguez Salazar, abogado, periodista y exdirector del diario. Él tuvo una columna muy conocida, “Las cosas de Martín Rodríguez”, y fue quien me animó a escribir. Comencé en 2010, cuando obtuve mi título de abogado en la Universidad Católica de Santa María. Desde agosto de 2016, tras terminar mi primera maestría, publico de manera ininterrumpida todos los domingos, salvo vacaciones.

¿Cómo ha cambiado Arequipa durante estos 15 años? Lo que más ha cambiado es el crecimiento de la ciudad y, especialmente, el turismo. Estamos cerca de las fiestas de Arequipa y se observa la llegada de visitantes nacionales y extranjeros. Después de la paralización que significó la pandemia del COVID-19, el turismo nuevamente se está recuperando.

¿Qué problemas considera que persisten en Arequipa? Además de la ineficiencia estatal, está la inseguridad ciudadana, un problema que se ha agravado. Cuando mi padre escribía en Correo, ya hablaba de delincuencia, pero hoy tenemos sicariatos, balaceras y crimen organizado. La Policía necesita mejores herramientas de inteligencia, tecnología y logística para enfrentar la delincuencia. No puede haber patrulleros sin combustible ni agentes sin recursos para cumplir su labor.

¿Qué otros factores impiden que estos problemas sean solucionados? Existe falta de capacitación y compromiso en parte del sector público, aunque también hay funcionarios comprometidos y serios. Algunas personas no están preparadas para asumir determinadas responsabilidades. A eso se suma la corrupción, porque entrar al Estado no debe significar buscar un beneficio personal.

¿Cómo evalúa a las autoridades que ha tenido Arequipa durante estos 15 años? Considero que han sido pocas las autoridades que realmente han destacado por una buena gestión. Muchas veces se observa soberbia y falta de cercanía con la ciudadanía. Durante las campañas, todos buscan a la población, pero algunos, una vez en el cargo, se olvidan de ella. Quienes postulan deberían tener preparación mínima y conocer cómo funciona el Estado.

¿Ha cambiado la forma de hacer política en estos años? No veo un gran cambio. La política continúa marcada por intereses propios y la mercantilización de las campañas. Muchas veces un candidato busca ganar por las actividades que organiza, las orquestas que contrata o lo que regala. La política debería ser más seria y centrarse en propuestas, trayectoria y planes de gobierno. También debe importar el equipo y el conocimiento que tenga sobre la ciudad.

¿Qué temas han sido constantes en sus columnas? Principalmente la política nacional, porque el país ha atravesado una fuerte inestabilidad y hemos tenido varios presidentes. También he escrito sobre política regional y local, temas jurídicos, sociales y deportivos. El fútbol es una de mis grandes pasiones y he dedicado columnas a Diego Maradona y Pelé. Sin embargo, los temas políticos son los que más me apasionan y han estado presentes estos 15 años.

¿Cuáles son los principales retos del periodismo de opinión actualmente? El principal reto es mantener la credibilidad y objetividad. Un periodista no debe venderse al poder político ni económico. Tiene que comunicar de manera veraz y responsable. También es fundamental estudiar los temas antes de opinar. Hay que leer, investigar, conocer el tema y recién después emitir una opinión crítica.

¿Cómo espera que sea Arequipa dentro de los próximos 15 años? Espero que sea una ciudad más ordenada, con mejor transporte, menos delincuencia y mayor respeto y tolerancia. Tenemos un enorme potencial turístico y una gastronomía reconocida, por lo que debemos aprovechar esas fortalezas. Quisiera que Arequipa vuelva a consolidarse como la segunda ciudad del Perú. También que sea considerada una de las ciudades más atractivas de Sudamérica.

PERFIL

Martín Rodríguez. Magíster en Derecho Procesal y Administración de Justicia; magíster en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Derecho Operacional.