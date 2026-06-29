Teófilo Cubillas envió un mensaje de reconocimiento a Cristiano Ronaldo luego de que el delantero portugués alcanzara los 10 goles en la historia de las Copas del Mundo. El exfutbolista peruano asistió al partido entre Portugal y Colombia, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera jornada del Mundial 2026, donde siguió de cerca el desempeño del atacante luso.

A través de sus redes sociales, el histórico goleador de la selección peruana destacó el significado que tuvo para él presenciar el encuentro. Además recordó el vínculo que mantiene con Portugal desde su etapa como jugador del FC Porto.

Cubillas aprovechó su publicación para felicitar a Cristiano Ronaldo por ingresar al grupo de futbolistas con 10 anotaciones en la Copa del Mundo. El peruano también forma parte de ese reducido grupo gracias a los goles que marcó con la selección nacional en sus participaciones mundialistas.

“También fue un placer ver en acción a uno de los grandes de nuestro deporte, Cristiano Ronaldo. ¡Felicitaciones por unirte al exclusivo club de jugadores con 10 goles en Copas del Mundo! Es un honor compartir ese logro”, indicó.





Recordó su paso por el FC Porto

El ‘Nené’ explicó que el partido tuvo un significado especial debido a su trayectoria en el fútbol portugués. Durante su carrera defendió la camiseta del FC Porto, club al que llegó después de su etapa en Alianza Lima.

“Anoche tuve nuevamente el privilegio de asistir a otro gran partido de la Copa Mundial de la FIFA, esta vez entre Colombia y Portugal. Fue una noche muy especial para mí por la conexión que siempre tendré con Portugal, un país donde tuve el honor de jugar para el FC Porto y al que le guardo un enorme cariño por su gente”, agregó.

Cubillas también agradeció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por permitirle asistir al Mundial 2026 como parte del programa FIFA Legends. El exseleccionado peruano indicó que la invitación le permitió reencontrarse con antiguos compañeros y otras figuras del fútbol internacional.

Al final de su publicación también expresó su reconocimiento al titular del máximo organismo del fútbol mundial.

“Quiero agradecer una vez más a mi amigo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la invitación y por la oportunidad de reencontrarme con mis compañeros de FIFA Legends y con grandes amigos que el fútbol me ha regalado a lo largo de la vida”, agradeció.