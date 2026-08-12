TC sesionará en Arequipa para resolver 134 procesos en 3 días

El Tribunal Constitucional (TC) desarrollará audiencias públicas descentralizadas en Arequipa los días 18, 19 y 20 de agosto, durante las cuales evaluará un total de 134 procesos constitucionales provenientes de distintas regiones del país.

La jornada comenzará el martes 18 de agosto a las 9:00 a. m. con la audiencia de la Segunda Sala, integrada por los magistrados César Ochoa Cardich, Gustavo Gutiérrez Ticse y Luz Pacheco Zerga. En esta sesión se revisarán 50 expedientes relacionados con demandas presentadas contra entidades e instituciones como Sunafil Arequipa, Sunat Arequipa, Sunedu, jueces de Moquegua y el Ministerio Público de Cusco, entre otras.

Al día siguiente, el miércoles 19 de agosto, será el turno del Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Helder Domínguez Haro. Desde las 9:15 a. m., los magistrados escucharán los informes orales de los abogados en 16 procesos constitucionales. Entre los casos programados figuran demandas contra la Junta de Usuarios de Pampa Majes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), jueces de Moquegua, la Corte Superior de Justicia de Tacna, una universidad de Puno y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Moquegua.

La última jornada se realizará el jueves 20 de agosto a las 9:00 a. m. con la participación de la Primera Sala, conformada por los magistrados Pedro Hernández Chávez, Francisco Morales Saravia y Manuel Monteagudo Valdez. En esta audiencia se verán 68 demandas dirigidas contra diversas instancias judiciales y entidades públicas, entre ellas salas penales de Arequipa, Puno y Tacna, el Gobierno Regional de Arequipa y autoridades del INPE en Cusco.

Las audiencias se llevarán a cabo en la sede del Tribunal Constitucional ubicada en la calle Misti 102, en el distrito de Yanahuara. Además, podrán seguirse de manera virtual a través de la página web y las redes sociales oficiales de la institución.

El TC informó que los abogados que deseen intervenir con informes orales deberán presentar previamente su solicitud mediante la mesa de partes o la ventanilla jurisdiccional. Para la Primera Sala pueden comunicarse al celular 922 017 643, para la segunda sala al número 960807761 y para el Pleno al (01) 2210202, anexo 555.