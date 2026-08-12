Un padre de familia y sus dos menores hijos desaparecieron cuando el bote en el que viajaban chocó en el rio con una lancha de transportaba plátanos. Solo un niño de 13 años, sobrino del desaparecido, logró salvarse al salir nadando.

La colisión se registró en el Río Tambo, a las 13:30 horas. del último lunes, en inmediaciones de la comunidad nativa de Anapate, del distrito de Río Tambo, provincia de Satipo.Según informó el jefe de la comunidad de Anapate, Claudio Valdeón Vela, el comunero Joel Antunez Gómez (28) al culminar las clases de sus hijos, Johanner y Sareli, en la institución educativa N° 3001-85 regresaba a casa a bordo de su bote liviano cruzando el caudaloso río Tambo. En la otra orilla esperaba su esposa con un bebé en brazos.

Intensa búsqueda

Por motivos que se encuentran en investigación, la pequeña embarcación chocó con la lancha de 40 metros de largo.

Sus familiares y vecinos con apoyo de la Policía Nacional y serenazgo de Río Tambo, salieron muy temprano a peinar las riberas del río, buscando los cuerpos de los desaparecidos. También comunicaron a los pobladores que habitan rÍo abajo, en las comunidades nativas de Cheni y Poyeni.