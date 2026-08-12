Trasladarse entre Huancaspata y Tayabamba empieza a ser más fácil para miles de pobladores de la provincia de Pataz. Los trabajos que se realizan en esta importante vía ya permitieron mejorar 12.5 kilómetros, ofreciendo mejores condiciones para quienes la recorren diariamente.

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La intervención está a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), y contempla un total de 21 kilómetros.

Además de facilitar el traslado de las familias, contar con una vía en mejores condiciones favorece a transportistas, comerciantes y productores de la zona, quienes dependen de esta ruta para movilizarse y llevar sus productos hacia otros puntos de la provincia.

“Esta es una vía que forma parte del día a día de muchas familias. Mejorarla no solo significa tener un camino en mejores condiciones, sino facilitar el traslado de las personas y de sus productos. Ya hemos avanzado 12.5 kilómetros y continuaremos hasta completar los 21 kilómetros previstos”, señaló la gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas.

Son más de 7 mil habitantes los beneficiados con estos trabajos. La intervención continuará en los kilómetros restantes para completar el tramo programado y mejorar la conexión entre Huancaspata, Tayabamba y las localidades ubicadas a lo largo de esta ruta.