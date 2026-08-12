La arquitecta Karla Otiniano Plasencia alertó la alta incertidumbre que atraviesa el proyecto de inversión “Mejoramiento del Borde Costero de los Balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco” (CUI N.º 2300496), cuyo proceso aún no define si se ejecutará bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) mediante diseño y construcción.

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Señaló que lo más grave es que actualmente no existe la certeza de que el presupuesto previsto para financiar la licitación y ejecución de esta obra -estimada en unos 500 millones de soles- se encuentre reservado o haya sido cancelado, como suele ocurrir ante cambios en el Gobierno Nacional, priorizando otras intervenciones.

Otiniano, integrante de la Comisión Multisectorial para la Recuperación del Borde Costero de Trujillo,explicó que, a pesar de los anuncios oficiales realizados con anterioridad, el proyecto carecería hoy de una certificación presupuestal vigente, lo que pone en inminente riesgo su continuidad.

“Si se insiste en avanzar sin respaldo financiero oficial, el procedimiento podría caerse, generando graves retrasos y afectando directamente a la población que espera la recuperación de nuestro litoral”, manifestó la especialista, exigiendo que este tema se aborde con mucha seriedad y sin interferencias de ninguna clase.

Llamado a la articulación política

Ante este escenario, la arquitecta hizo un llamado urgente al congresista Víctor Flores, a la gobernadora regional Joana Cabrera y al alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, para interceder ante la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para que se garantice la decisión política de continuar con este importante proyecto estratégico.

Tomando en cuenta que la gestión nacional ha fijado como prioridades la seguridad ciudadana y la atención ante el Fenómeno de El Niño, la profesional precisó que la erosión costera encaja perfectamente dentro de las acciones de gestión del riesgo y prevención climática y debe ser incluída en este segundo objetivo.

“Se necesita que la mandataria nacional confirme la emisión de la certificación presupuestal y que se defina con claridad la modalidad de ejecución”, enfatizó, recordando que la falta de certeza entre un contrato G2G mediante diseño y construcción, lo cual debe acelerar el proceso del proyecto definitivo para recuperar las playas, pero resalta la descripción de historial de situación de inversión: en elaboración de expediente técnico/documento equivalente.

Se viene realizando un cronograma de ejecución de actualización de expediente para la contratación de consultoría de obra para la reformulación del expediente técnico, el mismo que será convocado mediante proceso de selección dado el 10 de julio del 2026.Remarcó que las intervenciones temporales -como la nueva zona de vertimiento- no constituyen la solución definitiva que requiere la erosión de las playas.

“Eso va ayudar, pero no es la solución final”, precisó, instando a las autoridades a enfocar sus esfuerzos en asegurar el presupuesto para la solución integral.Asimismo, informó que ya ha remitido documentos formales tanto a la Gobernación Regional como a la Alcaldía Provincial de Trujillo solicitando su intermediación directa ante la Presidencia de la República.

Beneficiará a más de 170 mil ciudadanos

La recuperación de los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco beneficiará de manera directa a más de 170 mil pobladores, garantizando la seguridad de cientos de familias frente al mar, protegiendo la infraestructura pública y privada, y reactivando el turismo y la economía local.