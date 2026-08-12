El incremento sostenido del precio de los combustibles ha generado protestas y bloqueos en Ucayali, donde el impacto de los mayores costos y las dificultades para garantizar el abastecimiento ha provocado el malestar de la población.

El paro se produce en un escenario de aumento de los precios de los carburantes en diferentes ciudades del país. En Lima, por ejemplo, un recorrido realizado por América Noticias encontró que el gasohol premium se comercializa entre S/ 20 y S/ 24 por galón, mientras el gasohol regular supera los S/ 18.

La situación adquiere especial relevancia en Ucayali debido a las dificultades logísticas que implica trasladar combustibles hacia la Amazonía peruana.

¿Por qué subieron los combustibles?

Pedro Gamio, exviceministro de Energía, explicó a América Noticias que uno de los principales factores detrás del incremento es la condición del Perú como importador neto de petróleo crudo y derivados.

Esta dependencia hace que los precios internos estén expuestos a las variaciones del mercado internacional. A ello se suman las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el incremento de costos relacionados con el transporte marítimo de hidrocarburos, según explicó el especialista.

El escenario internacional termina repercutiendo en la cadena de suministro nacional y puede generar mayores dificultades en las regiones alejadas de los principales centros de distribución.

Petroperú y el abastecimiento de Ucayali

En el caso de la Amazonía, Petroperú tiene un papel relevante en el suministro de combustibles. Gamio sostuvo que la empresa estatal enfrenta el desafío de garantizar el abastecimiento en regiones como Ucayali y Loreto.

Las dificultades logísticas del transporte hacia estas zonas pueden incrementar el impacto de las variaciones de precios y de eventuales problemas en la cadena de abastecimiento.

En este contexto, el exviceministro planteó fortalecer financieramente a Petroperú y señaló que una transferencia de recursos al Fondo Especial de Garantía del Estado podría contribuir a recuperar progresivamente su liquidez.

GLP y GNV mantienen estabilidad

Mientras los precios de los gasoholes registran incrementos, el reporte señaló que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el Gas Natural Vehicular (GNV) mantienen una mayor estabilidad.

El comportamiento de los precios y el abastecimiento continuará siendo un factor relevante para Ucayali mientras persistan las protestas vinculadas al costo de los combustibles.