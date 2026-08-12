Personal policial del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) Pisco perteneciente a la Región Policial Ica, procedió a la detención de José Jairo C. B. (20), por la presunta comisión del delito contra el patrimonio – robo agravado, en agravio de un ciudadano, durante una intervención realizada en el distrito de Pisco.
Acción policial
La intervención se efectuó luego de que el agraviado reconociera plenamente al detenido como uno de los presuntos autores del robo de una mototaxi, ocurrido el 09 de agosto de 2026, en circunstancias en que fue interceptado por varios sujetos, quienes lo despojaron del vehículo menor y prendas de vestir.
Personal policial del AREINCRI Pisco se constituyó hasta la Mz. E Lt. 02, donde ubicaron al presunto implicado en compañía de familiares y amigos, procediendo a su detención conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. El intervenido fue trasladado a la unidad policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley, con conocimiento del representante del Ministerio Público.
Recuperan vehículo
En tanto, en otra intervención, personal policial de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) Ica perteneciente a la Región Policial Ica, durante el operativo policial denominado “Control Territorial”, orientado a identificar vehículos hurtados, robados y adulterados, logró ubicar y recuperar un vehículo automotor mayor con requisitoria vigente.
Se trata de un vehículo marca Toyota, modelo Hilux, color plata, con placa de rodaje N.° ASP-865, el cual fue ubicado cuando se encontraba estacionado en el parque Industrial San Joaquín, registrando una requisitoria vigente por el delito de Asalto y Robo de Vehículos, solicitada con fecha 12 de setiembre de 2025.
El vehículo recuperado fue trasladado a las instalaciones de la SECPIRV Ica, donde se realizaron las diligencias correspondientes conforme a Ley.
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