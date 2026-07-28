Una rápida intervención del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional permitió frustrar un presunto asalto a mano armada y detener a dos sospechosos en la ciudad de Ica, luego de una persecución que se inició en la calle Castrovirreyna y concluyó en el sector La Esperanza.

Golpe policial

Según la información policial, el hecho ocurrió frente a las instalaciones de EMAPICA, donde un conductor habría sido interceptado por dos individuos que, presuntamente bajo amenazas con un objeto similar a un arma de fuego, le sustrajeron sus pertenencias.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue despojada de su celular, billetera, tarjetas bancarias y otros objetos personales antes de que los presuntos asaltantes emprendieran la fuga con dirección al sector La Esperanza, utilizando como ruta de escape las inmediaciones del río Ica.

Tras recibir la alerta, efectivos del Escuadrón de Emergencia iniciaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar e intervenir a los sospechosos luego de una persecución por diferentes calles de la ciudad.

Durante el registro personal, los agentes encontraron entre las pertenencias de los intervenidos diversos objetos que serían de propiedad de la víctima, entre ellos equipos celulares, tarjetas bancarias y una billetera. Asimismo, se incautó una réplica de arma de fuego que habría sido utilizada para intimidar durante el presunto robo.

EL DATO: Uno de los detenidos fue identificado como Fidel Vizarreta, de 31 años, natural de Lima-Callao.

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