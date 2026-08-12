Derrumbe de piedras bloquea parcialmente la Panamericana Sur en Atico

Un derrumbe de piedras afectó esta madrugada un tramo de la carretera Panamericana Sur, en el sector Quebrada Honda, kilómetro 730, distrito de Atico, provincia de Caravelí, generando restricciones en el tránsito vehicular.

El deslizamiento ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la madrugada e interrumpió el tránsito vehicular a consecuencia de las lloviznas que se registraron. Los vehículos de diferentes tamaños tuvieron que transitar por un solo carril.

De acuerdo con el reporte del responsable de Gestión del Riesgo de Desastres de Atico, se realizan trabajos para retirar el material y recuperar progresivamente la circulación por ambos carriles de la Panamericana Sur.

Personal técnico del distrito también realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar la magnitud de la afectación y las acciones necesarias para rehabilitar la vía.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa se monitorea la limpieza de la vía para restablecer el tránsito.