La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La decisión se adoptó considerando la proporcionalidad de los grupos parlamentarios durante una sesión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

En total, fueron distribuidas las presidencias, vicepresidencias y secretarías de 18 comisiones, de las cuales 16 son ordinarias legislativas y dos ordinarias no legislativas.

Fuerza Popular presidirá seis comisiones

Fuerza Popular obtuvo el mayor número de presidencias, con seis grupos de trabajo bajo su conducción. Encabezará las comisiones de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Trabajo y Seguridad Social; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; y Ordenamiento y Seguimiento Legislativo.

Juntos por el Perú tendrá cuatro presidencias: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Energía y Minas; Justicia y Derechos Humanos; y Acusaciones Constitucionales.

Buen Gobierno presidirá tres comisiones: Educación, Cultura y Deporte; Salud; e Infraestructura, Vivienda y Transportes.

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Renovación Popular, Cívico Obras y Ahora Nación también obtienen presidencias

Renovación Popular estará al frente de Defensa Nacional y Orden Interno, así como de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.

Cívico Obras tendrá las presidencias de Desarrollo Agrario y Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

Por su parte, Ahora Nación encabezará Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Así se distribuyeron las comisiones de la Cámara de Diputados

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores: Presidencia: Juntos por el Perú. Vicepresidencia: Buen Gobierno. Secretaría: Cívico Obras. Defensa Nacional y Orden Interno: Presidencia: Renovación Popular. Vicepresidencia: Fuerza Popular. Secretaría: Renovación Popular. Desarrollo Agrario: Presidencia: Cívico Obras. Vicepresidencia: Juntos por el Perú. Secretaría: Fuerza Popular. Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos: Presidencia: Cívico Obras. Vicepresidencia: Ahora Nación. Secretaría: Buen Gobierno. Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría: Presidencia: Renovación Popular. Vicepresidencia: Fuerza Popular. Secretaría: Fuerza Popular. Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera: Presidencia: Ahora Nación. Vicepresidencia: Fuerza Popular. Secretaría: Cívico Obras. Educación, Cultura y Deporte: Presidencia: Buen Gobierno. Vicepresidencia: Juntos por el Perú. Secretaría: Fuerza Popular. Energía y Minas: Presidencia: Juntos por el Perú. Vicepresidencia: Cívico Obras. Secretaría: Buen Gobierno. Justicia y Derechos Humanos: Presidencia: Juntos por el Perú. Vicepresidencia: Buen Gobierno. Secretaría: Ahora Nación. Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos: Presidencia: Fuerza Popular. Vicepresidencia: Fuerza Popular. Secretaría: Juntos por el Perú. Producción, Comercio Exterior y Turismo: Presidencia: Fuerza Popular. Vicepresidencia: Cívico Obras. Secretaría: Juntos por el Perú. Medio Ambiente y Sostenibilidad: Presidencia: Fuerza Popular. Vicepresidencia: Fuerza Popular. Secretaría: Juntos por el Perú. Salud: Presidencia: Buen Gobierno. Vicepresidencia: Juntos por el Perú. Secretaría: Fuerza Popular. Trabajo y Seguridad Social: Presidencia: Fuerza Popular. Vicepresidencia: Renovación Popular. Secretaría: Juntos por el Perú Infraestructura, Vivienda y Transportes: Presidencia: Buen Gobierno. Vicepresidencia: Juntos por el Perú. Secretaría: Fuerza Popular Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital: Presidencia: Fuerza Popular. Vicepresidencia: Buen Gobierno. Secretaría: Fuerza Popular

Comisiones ordinarias no legislativas

La distribución también comprende dos comisiones ordinarias no legislativas.

En la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, la presidencia quedó en manos de Fuerza Popular, la vicepresidencia correspondió a Renovación Popular y la secretaría a Buen Gobierno.

En la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Juntos por el Perú tendrá la presidencia, Fuerza Popular la vicepresidencia y Renovación Popular la secretaría.

Aprueban por unanimidad cuadro nominativo

Tras acordar por mayoría la distribución de las mesas directivas, la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad el cuadro nominativo de las comisiones ordinarias legislativas y no legislativas.

De esta manera, la Cámara de Diputados avanzó en la conformación de sus grupos de trabajo para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.