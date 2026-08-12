Un presunto atentado contra el vehículo de Luis Huamán Aliaga de 70 años, conocido como “El Lecherito” y candidato a la alcaldía de Tate, es investigado por la Policía Nacional luego de que su camioneta fuera consumida parcialmente por un incendio la noche del lunes 10 de agosto. El postulante aseguró estar sorprendido por lo sucedido y precisó que no había recibido amenazas ni amedrentamientos previamente.

Investigación en la zona

El vehículo afectado es una camioneta Hyundai Terracan de color negro, placa Y1B-157, que había sido estacionada aproximadamente a las 8:00 de la noche. Según Huamán, alrededor de las 10:30 p. m. o 10:45 p. m. una vecina le alertó que la unidad se encontraba en llamas. “Yo tampoco he recibido amenazas. No sé qué ha pasado”, declaró, indicando que esperará los resultados del peritaje antes de atribuir responsabilidades.

Las llamas provocaron considerables daños en la parte delantera de la camioneta, afectando el motor, batería, radiador, faros, sistema eléctrico, computadora, llantas delanteras, parabrisas y puerta del conductor. Huamán sostuvo que el vehículo se encontraba en buenas condiciones antes del incendio y que incluso lo había utilizado el domingo para viajar junto a su familia a Chincha. Tras el siniestro, aseguró que la unidad quedó prácticamente inservible.

El candidato de Avanza País señaló que es la primera vez que enfrenta un hecho de estas características durante su actividad política. “Mis candidaturas las estoy llevando de manera tranquila, franciscana, pero no podría acusar a nadie”, manifestó. Asimismo, indicó que existen cámaras de seguridad de viviendas cercanas y que la Policía ya solicitó las grabaciones para determinar qué ocurrió durante las horas previas al incendio.

Según el acta policial proporcionada, el caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ica, cuyos agentes y peritos realizan las diligencias para establecer el origen del fuego y determinar si efectivamente existió participación de terceros. El documento policial fue elaborado alrededor de la 1:45 de la madrugada, mientras Huamán fue citado para continuar con las diligencias y brindar información relacionada con el hecho.

Por el momento, el propio candidato mantiene cautela sobre la posibilidad de que el incendio esté relacionado con su postulación a la alcaldía de Tate y espera que las pericias permitan esclarecerlo. “Si esto es un atentado, exijo seguridad”, expresó, agregando que los peritos le habrían señalado como inusual que la camioneta se incendiara después de permanecer estacionada y apagada durante varias horas.

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