Una exigencia de S/50 mil y un atentado con un artefacto explosivo son parte de la denuncia formulada por Alfredo Calle Tisoc, dirigente de construcción civil de Marcona, quien asegura que viene siendo víctima de una escalada de amenazas y extorsión que ahora también involucraría directamente a su familia.

Denuncia de dirigente

Calle Tisoc reveló que desconocidos le estarían exigiendo esa suma de dinero a cambio de no atentar contra él o sus familiares. Según relató, los mensajes extorsivos se habrían intensificado en los últimos días. “A mí me están pidiendo 50 mil soles”, afirmó el dirigente.

La denuncia tomó mayor gravedad luego de que, según su versión, desconocidos arrojaran un artefacto explosivo hacia el techo de su vivienda durante la madrugada del sábado 8 de agosto.

El dirigente contó que inicialmente no se percató de la presencia del artefacto y que posteriormente, tras revisar el techo de su domicilio, encontró el objeto. El hecho fue comunicado a la Policía Nacional y hasta el lugar llegó personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de Ica.

Calle Tisoc señaló que el artefacto fue retirado y posteriormente llevado hasta una zona de playa, donde fue neutralizado por los especialistas.

“Han tirado unos cartuchos de dinamita encima del techo y gracias a Dios no ha llegado a detonar”, manifestó.

Para el dirigente, el ataque estaría relacionado con las amenazas que viene denunciando desde meses anteriores. Aseguró que ya había presentado denuncias por extorsión y que, pese a ello, las investigaciones no habrían avanzado como esperaba.

Calle Tisoc también aseguró que las amenazas incluyen advertencias contra sus familiares. Relató que en uno de los mensajes recibidos le habrían advertido que, si no aceptaba la exigencia económica, atentarían contra un integrante de su familia.

Asimismo, aseguró que ha puesto a disposición de las autoridades imágenes que, según afirma, podrían contribuir a identificar a la persona que habría lanzado el artefacto explosivo. La Policía deberá determinar la autenticidad de este material y establecer si permite identificar a algún sospechoso.

El dirigente también solicitó medidas de protección para él y su familia, debido a que considera que las amenazas han escalado considerablemente con el ataque registrado en su domicilio.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO