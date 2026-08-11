Los fuertes vientos registrados en la provincia de Caylloma provocaron daños en las líneas eléctricas de media tensión, dejando sin servicio de energía eléctrica a algunos sectores específicos de la provincia.

Según informó la Municipalidad Provincial de Caylloma, las ráfagas de viento afectaron parte de la estructura eléctrica y generaron interrupciones del suministro.

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Caylloma

El problema se complica por la extensión de las redes eléctricas, que en algunos tramos superan los 15 kilómetros. Esta distancia dificulta identificar rápidamente el punto exacto donde se produjo la falla, por lo que los equipos de generación y mantenimiento realizan labores de inspección para detectar los desperfectos.

Una vez identificado el punto de la avería, se ejecutará los trabajos necesarios para reparar las líneas y restablecer progresivamente el servicio eléctrico.

Desde la Municipalidad se recomendó a la población a asumir medidas de prevención mientras continúen las condiciones de viento, especialmente cerca de postes, cables y otras instalaciones eléctricas que podrían haber sufrido daños.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los vientos alcanzarían hasta los 55 kilómetros por hora, además, de registrarse lluvias y nevadas en las zonas altas de la región hasta hoy.